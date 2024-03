Atelier découverte « Ojo de Dios » Jardins du Cap d’Arbon Estadens, samedi 1 juin 2024.

Atelier découverte « Ojo de Dios » Venez découvrir lors de votre balade les mandalas Mexicains, les Ojos de Dios ! Catheline, médiatrice artistique, vous propose une initiation au tissage des Mandalas. 1 et 2 juin Jardins du Cap d’Arbon Tarif 5€. Durée de l’atelier 20 minutes. Ateliers toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Sa réalisation, qui consiste en un tissage minutieux et appliqué à partir de deux bâtons et des fils de laine, est une véritable méditation créative.

Catheline vous invite à découvrir son univers :

https://www.instagram.com/meditacrea/?img_index=1

Véritables objets spirituels et chamaniques, porteurs de sens et d’émerveillement, ils peuvent être réalisés pour bénir un lieu ou utilisés comme simples porte-bonheurs.

Jardins du Cap d’Arbon 31160 Estadens Estadens 31160 Haute-Garonne Occitanie 06 88 22 78 20 http://lesjardinsducapdarbon.com [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 70 23 71 »}] Parc privé de 3 ha autour l’ancienne demeure de la Marquise de la Chasse de Vérigny. Grande promenade à l’ombre des pins sylvestres, tilleuls, cèdres, chênes et séquoias pour certains centenaires dans un écrin de verdure propice à la biodiversité offrant de nombreux refuges aux animaux sauvages. Verger, potager planté de légumes anciens et de plantes tinctoriales, une roseraie ainsi qu’une pépinière esprit XIXe siècle spécialisée dans des variétés botaniques de l’ère victorienne. Sentier pieds nus.

Ouvert du 01 au 07 de chaque mois. 2 Carrere de la Prade. A 64 direction Tarbes, sortie 20 Montsaunès, puis Aspet. Au village d’Estadens, prendre la 3e route à gauche sur la D 5b pour le Cap d’Arbone la 3e route à gauche sur la D 5b pour le Cap d’Arbon. Parking à proximité.

©Catheline Rault