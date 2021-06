Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme, Indre Atelier découverte nature Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Indre

Atelier découverte nature Éguzon-Chantôme, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Éguzon-Chantôme. Atelier découverte nature 2021-07-16 15:00:00 – 2021-07-16 16:30:00

Éguzon-Chantôme Indre Après avoir observé le paysage, la nature qui nous entoure, nous imaginerons une création avec les matériaux trouvés.

