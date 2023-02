Atelier découverte Mushing Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Atelier découverte Mushing Luz-Saint-Sauveur, 27 février 2023, Luz-Saint-Sauveur . Atelier découverte Mushing Devant l’office de tourisme LUZ-SAINT-SAUVEUR Place du 8 mai Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’office de tourisme

2023-02-27 17:30:00 – 2023-02-27

LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’office de tourisme

Luz-Saint-Sauveur

Hautes-Pyrénées Partez à la découverte du métier de musher et venez rencontrer Jérôme et sa meute de Husky de Sibérie. Vous prendrez plaisir à découvrir le mushing comme loisir et sport : une sortie originale entre promenade et initiation qui vous permet de rencontrer ces animaux très spéciaux. > Tout public.

> Gratuit. LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’office de tourisme Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Place du 8 mai Adresse Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l'office de tourisme Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l'office de tourisme Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur Place du 8 mai Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luz-saint-sauveur/

Atelier découverte Mushing Luz-Saint-Sauveur 2023-02-27 was last modified: by Atelier découverte Mushing Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Place du 8 mai 27 février 2023 Devant l'office de tourisme LUZ-SAINT-SAUVEUR Place du 8 mai Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées