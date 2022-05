Atelier découverte : Massage Ayurvédique Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Atelier découverte : Massage Ayurvédique Sisteron, 13 mai 2022, Sisteron. Atelier découverte : Massage Ayurvédique Association Rive-Cœur 20, rue Font Chaude Sisteron

2022-05-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-13 19:30:00 19:30:00 Association Rive-Cœur 20, rue Font Chaude

Sisteron Alpes de Haute-Provence Sisteron EUR 10 10 Venez découvrir les massages Indiens Ayurvédiques et l’auto massage pour prendre soin de vous au quotidien. +33 6 78 57 73 41 Association Rive-Cœur 20, rue Font Chaude Sisteron

dernière mise à jour : 2022-05-06 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Sisteron Adresse Association Rive-Cœur 20, rue Font Chaude Ville Sisteron lieuville Association Rive-Cœur 20, rue Font Chaude Sisteron Departement Alpes de Haute-Provence

Sisteron Sisteron Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sisteron/

Atelier découverte : Massage Ayurvédique Sisteron 2022-05-13 was last modified: by Atelier découverte : Massage Ayurvédique Sisteron Sisteron 13 mai 2022 Alpes-de-Haute-Provence Sisteron

Sisteron Alpes de Haute-Provence