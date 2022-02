Atelier Découverte : Martelage en forêt de Tronçais Cérilly Cérilly Catégories d’évènement: Allier

Cérilly

Atelier Découverte : Martelage en forêt de Tronçais Cérilly, 10 mars 2022, Cérilly. Atelier Découverte : Martelage en forêt de Tronçais Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Place du Champ de Foire Cérilly

2022-03-10 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-10 12:00:00 12:00:00 Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Place du Champ de Foire

Cérilly Allier Cérilly Atelier découverte proposé par l’Office de Tourisme et l’ONF. troncais@valleecoeurdefrance.fr http://www.valleecoeurdefrance.fr/ Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Place du Champ de Foire Cérilly

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cérilly Autres Lieu Cérilly Adresse Rendez-vous devant l'Office de Tourisme Place du Champ de Foire Ville Cérilly lieuville Rendez-vous devant l'Office de Tourisme Place du Champ de Foire Cérilly Departement Allier

Cérilly Cérilly Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerilly/

Atelier Découverte : Martelage en forêt de Tronçais Cérilly 2022-03-10 was last modified: by Atelier Découverte : Martelage en forêt de Tronçais Cérilly Cérilly 10 mars 2022 Allier Cérilly

Cérilly Allier