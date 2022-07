Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du fromage, 12 juillet 2022, .

Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du fromage



2022-07-12 09:30:00 – 2022-07-12

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès, invite les visiteurs à rencontrer les chevrettes et découvrir la magie du fromage. Atelier 1/2 journée (environ 2h30).

Réservation en ligne uniquement sur http://www.cabriaulait.fr

Vous pourrez donner à manger aux chevrettes nées en février, rejoindre leur maman dans les prairies, vous préparerez les rations alimentaires du troupeau, et fabriquerez votre fromage de chèvre..

Sébastien et Claire vous accueillent à la ferme du Cabri au Lait, ferme avec une production fromagère, une production de plantes aromatiques et médicinales mais également ferme pédagogique… boutique sur place.

Claire Proust

