Atelier Découverte Le Pixel Relais Numérique Cenon

Gironde

Atelier Découverte

du vendredi 19 novembre au vendredi 17 décembre à Le Pixel Relais Numérique

Venez découvrir et vous initier à divers logiciels ou services en ligne.

Sur inscription

Le Pixel Relais Numérique 11 rue du 8 mai 1945 33150 Cenon Cenon Gironde

2021-11-19T14:30:00 2021-11-19T16:00:00;2021-11-26T14:30:00 2021-11-26T16:00:00;2021-12-03T14:30:00 2021-12-03T16:00:00;2021-12-10T14:30:00 2021-12-10T16:00:00;2021-12-17T14:30:00 2021-12-17T16:00:00

Le Pixel Relais Numérique Adresse 11 rue du 8 mai 1945 33150 Cenon Ville Cenon