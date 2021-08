Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan ATELIER DECOUVERTE – LE MOUSTIQUE TIGRE, LE CONNAISSEZ-VOUS SI BIEN ? Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

ATELIER DECOUVERTE – LE MOUSTIQUE TIGRE, LE CONNAISSEZ-VOUS SI BIEN ? Sérignan, 10 août 2021, Sérignan. ATELIER DECOUVERTE – LE MOUSTIQUE TIGRE, LE CONNAISSEZ-VOUS SI BIEN ? 2021-08-10 09:00:00 – 2021-08-10 23:00:00

Sérignan Hérault L’association Arepb sera présente à la Maison des Orpellières afin de sensibiliser au moustique-tigre de façon ludique.

L’idée étant de permettre aux personnes de reconnaître cet insecte et d’avoir des solutions concrètes pour éviter/limiter sa présence.

+33 4 99 41 36 36

