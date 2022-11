Atelier découverte – la sophrologie, 4 mars 2023, .

Atelier découverte – la sophrologie



2023-03-04 – 2023-03-04

Cette médecine alternative, confondue bien souvent comme une science, associe une méthode de développement personnel et différentes techniques de gestion du stress pratiquée par Ayuver’Univers. Perçue comme l’harmonie du corps et de l’esprit, la sophrologie vise la recherche de la conscience humaine et la valorisation des hommes. Céline vous guide vers un mieux-être, vers une sérénité d’esprit et un plus haut potentiel avec douceur et bienveillance.

Cette médecine alternative, perçue bien souvent comme une science, associe une méthode de développement personnel et différentes techniques de gestion du stress pratiquée par Ayuver’Univers. Céline vous guide vers un mieux-être, vers une sérénité d’esprit avec douceur et bienveillance.

dernière mise à jour : 2022-11-21 par