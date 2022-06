Atelier découverte « la nature donne des couleurs » : Impression textile en couleurs de plantes Lugos Lugos Catégories d’évènement: Gironde

Atelier découverte « la nature donne des couleurs » : Impression textile en couleurs de plantes

Lugos, 25 juillet 2022, Lugos.

2022-07-25 09:30:00 – 2022-07-25 17:00:00

Lugos

Gironde Lugos

EUR 115

Découvrez une autre facette de la nature en pratiquant une technique d'impression directe des végétaux sur supports naturels et par cuisson : l'écoprint. Vous repartirez avec une méthode simplifiée pour refaire chez vous si vous le souhaitez, sur support papier et tissu coton ou lin. Des déclinaisons d'effets seront réalisées pour développer votre créativité. Nous prendrons le temps de faire une petite visite de la forêt avoisinante.

+33 5 56 88 30 11

BAOLIN

