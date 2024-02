Atelier découverte La magie des naissances des chevreaux Sepmes, jeudi 29 février 2024.

Atelier découverte La magie des naissances des chevreaux Sepmes Indre-et-Loire

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès, invite les visiteurs à partager la magie des naissances des chevreaux.

Atelier 1/2 journée (environ 2h30)

Réservation en ligne obligatoire.

Vous pourrez caresser les chevreaux, s’ils ont pointés leur bout de nez, et rejoindre leur maman dans les prairies. Vous préparerez les rations alimentaires du troupeau, donnerez du foin et de l’eau et finirez la matinée par une dégustation de fromages de chèvre accompagnée de douceurs à base de plantes aromatiques.

Réservation en ligne obligatoire sur www.cabriaulait.fr7.6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29

Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire claireproust@cabriaulait.fr

L’événement Atelier découverte La magie des naissances des chevreaux Sepmes a été mis à jour le 2024-01-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire