La Ferme Coqalane, le jeudi 28 octobre à 14:00

Atelier découverte et transformation de fibres, initiation à la laine feutrée à la ferme Coqalane. Sur réservation.

Voir http://lafermecoqalane.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T16:00:00

