Peyrehorade Peyrehorade Landes, Peyrehorade Atelier découverte Jeux de société Peyrehorade Peyrehorade Catégories d’évènement: Landes

Peyrehorade

Atelier découverte Jeux de société Peyrehorade, 18 août 2021, Peyrehorade. Atelier découverte Jeux de société 2021-08-18 14:00:00 – 2021-08-18 18:00:00 Ludothèque 156 route de Mahoumic

Peyrehorade Landes Peyrehorade Atelier découverte de jeux de société, de parcours sur un plateau, à partir de 4 ans. Sur réservation, port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, dans le respect des gestes barrières. Atelier découverte de jeux de société, de parcours sur un plateau, à partir de 4 ans. Sur réservation, port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, dans le respect des gestes barrières. +33 6 12 59 58 57 Atelier découverte de jeux de société, de parcours sur un plateau, à partir de 4 ans. Sur réservation, port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, dans le respect des gestes barrières. © OTPOA dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Peyrehorade Autres Lieu Peyrehorade Adresse Ludothèque 156 route de Mahoumic Ville Peyrehorade lieuville 43.55586#-1.12307