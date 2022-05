Atelier-Découverte Itinérant “La Chariotte” Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Atelier-Découverte Itinérant "La Chariotte" Cahors, 11 juillet 2022, Cahors. Maison du Patrimoine 8 rue de la Halle

2022-07-11 14:30:00 – 2022-07-11 17:00:00

Cahors Lot 3 EUR 3 Départ de la Maison du Patrimoine, 8 rue de la Halle (à deux pas de l’Hôtel de Ville). Durée : 2h30. Nombre limité à 8 enfants (8-12 ans) par séance. Inscription obligatoire à la Maison du Patrimoine au 05 65 20 88 91. Pour une découverte ludique et dynamique du patrimoine médiéval de Cahors, la Direction du patrimoine a élaboré la Chariotte. Ce petit véhicule, polyvalent et modulable, contient divers outils éducatifs permettant à des petits groupes d’enfants de découvrir la richesse des maisons médiévales de Cahors tout en étant eux-mêmes les acteurs de cette découverte : archéologie du bâti, assemblage de maquettes, jeu d’acteurs, expériences sensitives sont au programme… alors en route avec la chariotte !!! +33 5 65 20 88 91 Départ de la Maison du Patrimoine, 8 rue de la Halle (à deux pas de l’Hôtel de Ville). Durée : 2h30. Nombre limité à 8 enfants (8-12 ans) par séance. Inscription obligatoire à la Maison du Patrimoine au 05 65 20 88 91. La-Chariotte

Maison du Patrimoine 8 rue de la Halle Cahors

