Atelier découverte – initiation à l’auto-massage, 17 juin 2023, .

Atelier découverte – initiation à l’auto-massage



2023-06-17 – 2023-06-17

L’auto-massage est une technique très relaxante et particulièrement préconisé pour se débarrasser des toxines, booster la circulation sanguine et lymphatique, nourrir l’épiderme et le protéger grâce aux différentes huiles essentielles, tonifier les muscles et se revitaliser de l’intérieur ou encore pour donner de la force à son système immunitaire. Céline vous guide vers un mieux-être, vers une sérénité d’esprit et un plus haut potentiel avec douceur et bienveillance.

L’auto-massage est une technique très relaxante et particulièrement préconisé pour se débarrasser des toxines, booster la circulation sanguine et lymphatique, nourrir l’épiderme et le protéger grâce aux différentes huiles essentielles, tonifier les muscles et se revitaliser de l’intérieur.

dernière mise à jour : 2022-11-21 par