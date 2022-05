Atelier découverte – initiation à l’acupressure Lavergne, 28 mai 2022, Lavergne.

Atelier découverte – initiation à l’acupressure La Mothe d’Alèse 113 route de Saint-Colomb Lavergne

2022-05-28 – 2022-05-28 La Mothe d’Alèse 113 route de Saint-Colomb

Lavergne Lot-et-Garonne

L’acupressure est une technique médicale alternative ou complémentaire étroitement liée à l’acupuncture, utilisée pour atténuer la douleur, entre autre. Dans cette technique, il ne s’agit pas d’utiliser des aiguilles pour stimuler certains points situés le long des “méridiens” qui parcourent tout le corps, mais des techniques de pression et de massage, Certains gestes sont très simples à exécuter. Savez-vous que stimuler soi-même le point situé à hauteur du poignet, permet de calmer l’anxiété et d’apprivoiser le stress ? Céline vous guide vers un mieux-être, vers une sérénité d’esprit et un plus haut potentiel avec douceur et bienveillance.

+33 6 13 12 22 77

