Venez découvrir l’art de la conversation ! La maison de la Conversation vous accueille pour un atelier découverte d’initiation à la conversation ! Il s’agit d’un atelier d’expérimentation à l’écoute active, de compréhension des modes de communication et de leur impact sur soi et les autres, d’apprentissage à engager une conversation fertile. Mercredi 30 juin de 14h à 16h Samedi 10 juillet de 11h à 13h Tarif : 10€ Inscription via le lien suivant https://www.weezevent.com/initiation-a-la-conversation Pour plus d’informations vous pouvez directement contacter l’organisatrice Audrey Joubert au 06.50.99.17.66.☎ Animations -> Atelier / Cours La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud Paris 75018

4 : Porte de Clignancourt (642m) 13 : Porte de Saint-Ouen (694m)

Contact :La maison de la Conversation bonjour@maisondeleconversation.org https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://twitter.com/IciConversation programmation@maisondelaconversation.org Animations -> Atelier / Cours

