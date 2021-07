Paris Bibliothèque Fessart Paris Atelier-découverte Flash collection Bibliothèque Fessart Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier-découverte Flash collection Bibliothèque Fessart, 25 août 2021-25 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 25 août 2021

de 14h à 15h

gratuit

Mercredi 25 août à 14h gratuit sur inscription, ouvert à tous à partir de 6 ans Initiation à l’art contemporain et découverte d’une sélections d’oeuvres extraites de la Flash collection, suivie d’un atelier. Pour en savoir plus sur le projet « Flash collection », ses mystérieuses malles et ses sacs à dos, rendez-vous sur le site du FRAC Ile de France (Fonds régional d’art contemporain)! https://flashcollection.fraciledefrance.com/flash-collection-le-projet/le-projet-en-images/ Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart Paris 75019

11 : Jourdain (144m) 7bis : Botzaris (344m) 26: Jourdain 48, 60: Botzaris

Contact :Fonds régional d’art contemporain 01 60 35 43 50 info@fraciledefrance.com https://flashcollection.fraciledefrance.com/ https://www.facebook.com/Fracidf 0142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Insolite;Ados;Bibliothèques;Enfants

