Atelier découverte – fabrication de savons bio Biscarrosse

Landes

Atelier découverte – fabrication de savons bio Avenue de la Côte d'Argent 279 Avenue de la Côte d'argent Biscarrosse

2022-01-26 – 2022-01-26

Biscarrosse Landes 18 18 EUR Fabrication de savons BIO. Atelier découverte (adultes) – 1h30/1h45 Plongez dans notre univers de la création d’un savon solide Bio à froid :

– histoire du savon

– composition

– atelier pratique (chacun fabrique son savon et repart avec un savon au parfum de sa création). Atelier « Les Petits Lutins »(enfants moins de 12ans) – 1h30/1h45 Un moment ludique autour de la fabrication de savons BIO à froid.

Un peu d’histoire , un soupçon de math, un exercice pratique, et voila nos petits « savonnier » à l’oeuvre. Chacun repart avec un savon au parfum de sa création. A partir de 4 personnes, possibilité de fixer un jour ou un horaire différent.

pixabay

Avenue de la Côte d'Argent 279 Avenue de la Côte d'argent Biscarrosse

