Atelier Découverte Eveil sensoriel et végétal, 21 juillet 2022

Atelier Découverte Eveil sensoriel et végétal



2022-07-21 – 2022-07-21

Les deux artistes de la Cie Hundravela ouvriront lors de cet atelier avec les enfants un espace de rencontre et de jeu ; rencontre avec son corps et ses possibles, rencontre avec l’espace et son environnement – humain, végétal et autre… Des jeux d’interaction se dessineront pour une entrée en mouvement douce, sensible et joyeuse. Un instant de partage du vivant qui nous habite et nous entoure ! Enfants : 6 -10 ans

