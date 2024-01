Atelier, découverte et initiation à l’enluminure au Musée Champollion Figeac, mardi 20 février 2024.

Petits dessins réalisés à la main et richement peints, les enluminures décoraient les textes dans les livres du Moyen-âge. Valérie Duclos qui a étudié cet art à l’institut d’Enluminure et du Manuscrit invite les « Moutards » à découvrir et pratiquer l’art de l’enluminure. Et après l’atelier, on compare les belles créations avec les enluminures des manuscrits présentées au musée Champollion !

Atelier, présenté dans le cadre de Graines de Moutards

Pour qui 5 à 8 ans (matin 10h30 ) 8 à 12 ans (après-midi 14h30)

Sur réservation5 EUR.

Musée Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie musee@ville-figeac.fr

Début : 2024-02-20 10:30:00

fin : 2024-02-20



