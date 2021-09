Saint-Denis-le-Vêtu Saint-Denis-le-Vêtu Manche, Saint-Denis-le-Vêtu Atelier découverte “Échange autour des semences” Saint-Denis-le-Vêtu Saint-Denis-le-Vêtu Catégories d’évènement: Manche

Saint-Denis-le-Vêtu

Atelier découverte “Échange autour des semences” Saint-Denis-le-Vêtu, 22 septembre 2021, Saint-Denis-le-Vêtu. Atelier découverte “Échange autour des semences” 2021-09-22 17:00:00 – 2021-09-22 Ferme du Mesnil 2 Lieu-dit Le Mesnil

Saint-Denis-le-Vêtu Manche Saint-Denis-le-Vêtu Atelier découverte “Échange autour des semences”. Atelier découverte “Échange autour des semences”. +33 2 33 47 66 24 Atelier découverte “Échange autour des semences”. dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Denis-le-Vêtu Autres Lieu Saint-Denis-le-Vêtu Adresse Ferme du Mesnil 2 Lieu-dit Le Mesnil Ville Saint-Denis-le-Vêtu lieuville 49.0029#-1.34723