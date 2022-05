ATELIER DÉCOUVERTE DU TRAVAIL DU CUIR

ATELIER DÉCOUVERTE DU TRAVAIL DU CUIR, 11 juin 2022, . ATELIER DÉCOUVERTE DU TRAVAIL DU CUIR

2022-06-11 09:30:00 – 2022-06-11 17:00:00 EUR 150 Une journée pour créer une jolie pièce, découvrir la matière, la couture sellier, s’immerger dans l’ambiance de l’atelier, hors du temps.

le cuirs et les outils sont fournis.

auberge espagnole le midi L’atelier Abat-carre vous propose de découvrir l’univers du cuir. Une journée pour créer une jolie pièce, découvrir la matière, la couture sellier, s’immerger dans l’ambiance de l’atelier, hors du temps.

le cuirs et les outils sont fournis.

auberge espagnole le midi dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville