Atelier Découverte du Territoire de l’ERIP Angoumois Place du Champ de Mars, ANGOULEME Angoulême

Atelier Découverte du Territoire de l'ERIP Angoumois

Lundi 24 juin, 13h30
Place du Champ de Mars, ANGOULEME

2024-06-24T13:30:00+02:00 – 2024-06-24T16:00:00+02:00

L’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP) propose au public des ateliers pour découvrir le bassin d’emploi du Grand Angoumois. Il s’adresse à toutes les personnes en questionnement sur leur projet professionnel, et ayant potentiellement envie de changer de travail, de découvrir un métier, ou même de se former. L’idée est de dresser un portrait de ce trritoire. Le tissu économique sera présenté, ainsi que ses principaux employeurs, et les besoins en recrutement.

Ils se dérouleront au CIJ d’Angoulême :

• Lundi 24 juin à 13h30

Sur inscription : au 07 69 59 45 07 ou erip-angoumois@info-jeunesse16.com

ERIP Angoumois