Saint-Pierre-en-Auge Espace Marie Curie Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Atelier découverte du spectacle vivant Espace Marie Curie Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Atelier découverte du spectacle vivant Espace Marie Curie, 26 septembre 2021, Saint-Pierre-en-Auge. Atelier découverte du spectacle vivant

du dimanche 26 septembre au dimanche 21 novembre à Espace Marie Curie

En vous inscrivant vous aurez l’opportunité de découvrir 2 dimanches par mois un métier du spectacle vivant du côté artistique mais également du côté coulisse. Initiation par atelier, visite inédite, échange avec des professionnels… Le spectacle vivant vous ouvre ses portes ! L’objectif de cet atelier sera de vous préparer à la participation du spectacle de Jean-Christophe Blondel (metteur en scène) au côté d’artistes professionnels. Le premier atelier aura lieu dimanche 26 septembre à 10h et il sera gratuit. Alors n’attendez plus, invitez vos amis, votre famille et osez faire confiance à votre curiosité. Le planning vous sera fourni pendant cette première séance.

Sur inscription auprès de l’association ECLAT d’Auge

Initiez-vous au spectacle vivant à travers des ateliers, conférences, visites, spectacle… et plus encore ! Espace Marie Curie 20 rue du Général Leclerc 14170 St Pierre Sur Dives Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T12:00:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T13:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T12:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T12:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Espace Marie Curie Adresse 20 rue du Général Leclerc 14170 St Pierre Sur Dives Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Espace Marie Curie Saint-Pierre-en-Auge