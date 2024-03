Atelier découverte du Shiatsu Médiathèque Louis Aragon Martigues, samedi 6 avril 2024.

Atelier découverte du Shiatsu Méthode de soin et de massage par acupression venu du Japon.

Atelier en binôme pour apprendre à pratiquer. Samedi 6 avril, 10h00 Médiathèque Louis Aragon Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Claire Bouctot est praticienne Shiatsu à Martigues depuis plusieurs années. L’année dernière, elle a fait à la médiathèque une séance de Do-in avec beaucoup de succès. Cette année, elle nous propose, dans le cadre du mois spécial Japon, une initiation du message d’accupression traditionnel japonais, le Shiatsu.

Quelques mots sur le Shiatsu … (sources Wikipédia)

Le shiatsu (指圧, shiatsu?, littéralement « pression des doigts ») est une pratique de médecine non conventionnelle1 japonaise utilisant des pressions, des étirements et des mobilisations pour améliorer la proprioception, ou selon certaines théories la circulation de la force vitale. Les fondements de cette pratique, venant de Chine, remontent à plusieurs milliers d’années. On utilise parfois aussi les termes acupression ou acupressure.

Comme l’acupuncture et l’anma dont il partage certaines bases théoriques, le shiatsu est issu de certains fondements de la médecine traditionnelle chinoise, comme la notion de méridien et surtout de points appelés en japonais tsubo (腧). Il consiste en des pressions exercées à l’aide des pouces ou des mains (parfois des coudes ou des genoux) sur l’ensemble du corps tout comme des étirements et mobilisations des articulations.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}]

Shiatsu Japon