Atelier découverte du Reiki La Table des Matières, 10 février 2022, Paris.

Atelier découverte du Reiki

La Table des Matières, le jeudi 10 février 2022 à 19:30

Atelier pour découvrir les techniques japonaises du Reiki, méthode de soin et de détente non traditionnelle à travers l’énergie. Inscriptions et renseignements : 06 52 33 49 10 Tarif de la séance : 10€ Réservé aux adhérents de l’association (15 € l’année).

Atelier pour découvrir les techniques japonaises du Reiki, méthode de soin et de détente non traditionnelle à travers l’énergie.

La Table des Matières 51 rue de l'Abbé Carton 75014 Paris



