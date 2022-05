Atelier découverte du potager et du verger Parc du domaine de Candé Monts Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Atelier découverte du potager et du verger

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du domaine de Candé

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du domaine de Candé Gratuit sauf atelier nature 4€ sur réservation au 0247340370

Partez à la rencontre de nos jardiniers au cours de cet atelier Nature et découvrez comment jardin, potager et verger peuvent s’adapter aux changements climatiques grâce à de nouvelles techniques ! Parc du domaine de Candé Route du Ripault 37260 Monts Monts Indre-et-Loire

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T18:00:00

