Atelier découverte du Pandeiro Petit Théatre du Poutyl Olivet, vendredi 22 mars 2024.

Atelier découverte du Pandeiro Découverte du Pandeiro avec Tamia Ramos le vendredi 22 mars Vendredi 22 mars, 20h00 Petit Théatre du Poutyl De 15 à 20 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Venez découvrir le Pandeiro avec Tamia Ramos !

Instrument de percussion hispano-portugais adopté au Brésil, le pandeiro est un instrument utilisé dans différents genres de musique à travers le Brésil. C’est d’ailleurs l’instrument central pour toutes les variétés de samba. Le pandeiro constitue aussi, avec le berimbau, l’orchestre minimal de la capoeira.

Chaque participant disposera d’un pandeiro prêté par l’association le temps de l’atelier ;)

La jeune artiste franco-brésilienne Tamia Ramos a grandi à Orléans dans une famille de musiciens virtuoses et mélomanes éclairés.Habitée depuis son enfance par la samba, le choro, la bossa nova et la batucada, cette artiste sans frontière aime transmettre et partager ses compétences musicales à travers des ateliers ouverts à tous.

Petit Théatre du Poutyl Parc du Poutyl Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « assomusicamos@gmail.com »}]

musique brésil