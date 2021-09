Voiron Voiron Isère, Voiron Atelier découverte du Nia Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Atelier découverte du Nia Voiron, 13 septembre 2021, Voiron. Atelier découverte du Nia 2021-09-13 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-13 21:00:00 21:00:00 L’atelier du mouvement 5 rue des orphelines

Voiron Isère Voiron Profitez de cette atelier pour découvrir le Nia, une synergie de danse, arts martiaux & techniques de prise de conscience corporelle c2lvm@hotmail.fr +33 6 79 25 37 44 https://www.carolelauffenburger.com/ dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voiron Autres Lieu Voiron Adresse L'atelier du mouvement 5 rue des orphelines Ville Voiron lieuville 45.36872#5.59056