Atelier Découverte du métier de vigneron

Chemin de Naisse Au cuvage Laizé

2022-02-26

Laizé

EUR 30 30 En compagnie de Christophe et Elodie, viticulteurs récoltants au Domaine de Naisse à Laizé ( à 10 min au nord de Mâcon), devenez vigneron(ne) le temps d’une après-midi et participez à 2 étapes primordiales lors de l’élaboration de grands vins de Bourgogne : Le ouillage (travail que nous pratiquons chaque semaine et qui consiste à faire le plein des tonneaux, suite à l’évaporation naturelle du vin, qui est joliment appelée la « part des anges ») . Puis l’assemblage: faites votre propre assemblage et repartez avec votre cuvée personnalisée. Suivi d’une dégustation de 3 vins et d’un mâchon.

BRENOT BERANGER

Chemin de Naisse Au cuvage Laizé

