Atelier “Découverte du métier de vigneron” Laizé, 11 septembre 2021, Laizé.

Atelier “Découverte du métier de vigneron” 2021-09-11 – 2021-09-11 EARL Brenot Béranger – Chemin de Naisse Chemin de Naisse

Laizé Saône-et-Loire Laizé

EUR 30 30 En compagnie de Christophe et Elodie Brenot, chefs d’exploitation, viticulteurs récoltants du Domaine Naisse, devenez vigneron le temps d’une après-midi et participez à une étape primordiale pendant les vendanges, le prélèvement de raisins dans le vignoble dans le but de contrôler la maturité, suivi d’une dégustation de 3 vins accompagné d’un mâchon.

Places limitées à 12 personnes par atelier.

contact@brenotberanger-vins.fr +33 3 85 33 45 29 http://www.brenotberanger-vins.fr/

En compagnie de Christophe et Elodie Brenot, chefs d’exploitation, viticulteurs récoltants du Domaine Naisse, devenez vigneron le temps d’une après-midi et participez à une étape primordiale pendant les vendanges, le prélèvement de raisins dans le vignoble dans le but de contrôler la maturité, suivi d’une dégustation de 3 vins accompagné d’un mâchon.

Places limitées à 12 personnes par atelier.

dernière mise à jour : 2021-09-07 par