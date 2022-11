Atelier découverte du métier de soigneur animalier Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse Catégories d’évènement: Allouville-Bellefosse

2022-12-11 14:30:00 – 16:30:00

Seine-Maritime Allouville-Bellefosse Venez découvrir le métier de soigneur animalier grâce à une mise en scène du quotidien et un jeu de rôle en équipe. Depuis l’accueil jusqu’au relâcher d’un pensionnaire (factice – en peluche), déterminez quelle nourriture lui donner, adaptez-vous aux contraintes de chaque espèce et apprenez pour améliorer leurs conditions de convalescence. Faites les bons choix pour offrir toutes ses chances de survie à ces animaux. Venez découvrir le métier de soigneur animalier grâce à une mise en scène du quotidien et un jeu de rôle en équipe. Depuis l’accueil jusqu’au relâcher d’un pensionnaire (factice – en peluche), déterminez quelle nourriture lui donner, adaptez-vous aux contraintes de chaque espèce et apprenez pour améliorer leurs conditions de convalescence. Faites les bons choix pour offrir toutes ses chances de survie à ces animaux. contact@associationchene.com +33 2 35 96 06 54 https://www.associationchene.com/ Allouville-Bellefosse

