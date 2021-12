La turballe Espace Garlahy Place du Marché La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Atelier découverte du Mandala Espace Garlahy Place du Marché La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Atelier découverte du Mandala Espace Garlahy Place du Marché La turballe, 21 décembre 2021, La turballe. Atelier découverte du Mandala

Espace Garlahy Place du Marché La turballe, le mardi 21 décembre à 14:00

Réservé aux enfants de 6 à 11 ans Animé par Brigitte TOGNOLA de l’association » Colore la vie » Réservation obligatoire au 02 40 23 33 28 bibliotheque@laturballe.fr

