Atelier découverte du journal créatif Maison LAcaze Orion, samedi 25 mai 2024.

Venez vous initier au journal créatif et à ses trois langages dessin, collage et écriture pour une découverte ludique. Cette méthode vise avant tout à s’exprimer et à se connecter à soi. Tout ça pour plus de vitalité et de créativité. Aucun prérequis nécessaire en dehors de votre curiosité et bonne humeur ! Venez avec le

matériel que vous avez feutres, crayons, pastels, ciseaux, colle, 1 ou 2 revues pour les collages et un cahier A4 à pages blanches. Le reste sera à disposition sur place. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 16:00:00

Maison LAcaze 11 route de Lasbordes

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jochumaudrey@yahoo.fr

