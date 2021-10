Cenon Maison Captaou Cenon, Gironde Atelier découverte du Comité Testaud Maison Captaou Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Atelier découverte du Comité Testaud

le samedi 2 octobre à 13:00

Situé au local Captaou, le Comité Testaud vous invite à rencontrer les membres du bureau, les habitants du quartier Testaud. Expo des précédents ateliers, démonstrations, échanges & idées d’ateliers sont au programme de cet après-midi.

Entrée gratuite, ouvert à tous

Le Comité Testaud organise un après-midi découverte des activités et animations. Maison Captaou 4 rue jules guesde 33150 Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T13:00:00 2021-10-02T17:00:00

