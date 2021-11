Atelier découverte du code Ecole WebForce3 Lille, 1 décembre 2021, La Madeleine.

Ecole WebForce3 Lille, le mercredi 1 décembre à 10:00

### INSCRIPTION GRATUITE, OUVERT À TOUS En ligne, avec l’école WebForce3 Lille ### UN DÉVELOPPEUR WEB MOBILE, C’EST QUOI ? 191 000 postes à pourvoir d’ici 2022 en Europe. Le·la Développeur·se travaille seul·e ou en équipe pour concevoir et coder des sites et applications, web et mobiles, pour tout type d’entreprises. En équipe ou en autonomie, il·elle est chargé·e de concevoir et de développer le front-end (HTML, CSS, Javascript) et back-end (PHP, MySql, Framework) des sites ou applications, web et mobiles. ### En savoir plus sur notre formation ? [ICI](https://www.wf3.fr/formation/formation-developpeur-web-et-web-mobile/)

Gratuit.

Tu t’intéresses au code, au développement web et aux nouvelles technologies ? Et si tu pouvais en faire une passion ou un métier ?

Ecole WebForce3 Lille 105 Av. de la République, 59110 La Madeleine La Madeleine Nord



