Cinéma jeune public Atelier « Découverte du cinéma » Mardi 1er novembre à 17h30 au Méliès à Melle On parle cinéma !! Présenté par Frédéric Abrachkoff, venez en famille (re)découvrir l'univers poétique du grand réalisateur français : Jacques Tati Durée 45 min

