Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200, Fontenay-le-Comte ATELIER DÉCOUVERTE DU CHANT OCCITAN – LES OFF DES RICOCHETS – MUSIQUE Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: 85200

Fontenay-le-Comte

ATELIER DÉCOUVERTE DU CHANT OCCITAN – LES OFF DES RICOCHETS – MUSIQUE Fontenay-le-Comte, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Fontenay-le-Comte. ATELIER DÉCOUVERTE DU CHANT OCCITAN – LES OFF DES RICOCHETS – MUSIQUE 2021-07-22 – 2021-07-22 Médiathèque 2 rue de la Fontaine

Fontenay-le-Comte 85200 a.maupetit@ville-fontenaylecomte.fr +33 2 51 51 15 98 http://www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin dernière mise à jour : 2021-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 85200, Fontenay-le-Comte Étiquettes évènement : Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Médiathèque 2 rue de la Fontaine Ville Fontenay-le-Comte lieuville 46.4661#-0.80281