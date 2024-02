Atelier Découverte du Bain de forêt retrouver sa vitalité en renouant avec la nature Matour, samedi 23 mars 2024.

Atelier Découverte du Bain de forêt retrouver sa vitalité en renouant avec la nature Matour Saône-et-Loire

En partenariat avec la Maison des Patrimoines de Matour,je vous invite à une découverte des Bains de forêt japonais ( ou shinrin yoku ): née au Pays du Soleil levant,cette pratique de santé douce a pour intention un ressourcement et une détente globale du corps.

Elle se présente comme une marche sensorielle et sensible en connexion avec la Nature, en milieu forestier ou parc arboré.

Après un premier temps d’exposé descriptif,vous pourrez expérimenter cette pratique au moyen d’une courte initiation dans le parc. 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

MATOUR Maison des Patrimoines

Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté magalimeneghello@gmail.com

