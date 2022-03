Atelier “découverte d’impression végétale” médiathèque de Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

médiathèque de Montmorillon, le mercredi 20 avril à 14:15

De par leurs formes, leurs couleurs, leurs odeurs, les végétaux apportent du bien-être. Apprenez grâce à un atelier ludique la technique d’impression végétale (Présentation des végétaux et mise en pratique de la technique d’impression).

Gratuit – Sur inscription

2022-04-20T14:15:00 2022-04-20T15:45:00

