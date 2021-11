Paris KONEXIO Paris Atelier découverte Développeur Web et témoignage animé par konexio KONEXIO Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier découverte Développeur Web et témoignage animé par konexio KONEXIO, 1 décembre 2021, Paris. Atelier découverte Développeur Web et témoignage animé par konexio

KONEXIO, le mercredi 1 décembre à 14:00

Atelier découverte via Declick animé par Paul Adam, Chargé de coordination programmes chez Konexio suivi du témoignage de Victoire De Almeida -Développeuse en activité 14h – 15H30 : Atelier 16H 17H – Témoinage d’une développeur en actviité 17H- 18H Témignage d’une développeur en alternance

Sur inscription

Avec « Declick » : Aborder les bases du code informatique animé par konexio KONEXIO 15 rue de la Réunion 75020 PARIS Paris Quartier de Charonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu KONEXIO Adresse 15 rue de la Réunion 75020 PARIS Ville Paris lieuville KONEXIO Paris