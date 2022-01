Atelier découverte des travaux en vert Chinon, 18 juin 2022, Chinon.

Atelier découverte des travaux en vert Chinon

2022-06-18 14:30:00 – 2022-06-19 18:00:00

Chinon Indre-et-Loire Chinon

25 25 EUR Le Principe ?

Le printemps a commencé, la vigne pousse à vu d’oeil ! Cette liane, qui nous donnera dans quelques mois de beaux raisins, a besoin d’être entretenue et contenue. Venez donc découvrir les différents travaux que l’on réalise entre mars et juillet pour aider notre vigne à produire le raisin le plus qualitatif. Ebourgeonnage/Relevage/Rognage/Effeuillage n’auront plus aucun secret pour vous. Après ce travail souvent sous le soleil, nous irons en cave nous rafraîchir pour goûter nos vins en élevage et découvrir l’intérêt d’attendre le bon moment pour boire un vin. Le tout accompagné de quelques produits régionaux évidemment.

Venez donc découvrir les différents travaux que l’on réalise entre mars et juillet pour aider notre vigne à produire le raisin le plus qualitatif.

Découverte suivie d’une dégustation de vins et de produits du terroir.

vincent@pb-couly.com +33 7 66 19 35 76 https://pb-couly.com/nos-evenements/

CHANEL KHOEL

Chinon

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme