Atelier découverte des techniques de permaculture Jardin médiéval, 4 juin 2022, Égletons. Atelier découverte des techniques de permaculture

Jardin médiéval, le samedi 4 juin à 15:00

Venez vous initier à la permaculture, différentes techniques seront présentées, lasagnes, compostage. Atelier ludique à destination d’apprentis jardiniers.

sur inscription au 05 55 93 29 66

Atelier d’initiation aux techniques de permaculture Jardin médiéval 2 avenue d’Orluc 19300 Égletons Égletons Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00

Détails Catégories d'évènement: Corrèze, Égletons Autres Lieu Jardin médiéval Adresse 2 avenue d'Orluc 19300 Égletons Ville Égletons

