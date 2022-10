ATELIER DÉCOUVERTE DES TECHNIQUES D’ANALYSES SENSORIELLES ET À LA DÉGUSTATION DE VIN Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hrault

Hrault À l’occasion du Fascinant Week-End Vignobles & Découvertes, La Maison des Vins de Saint-Chinian vous ouvre les portes de son École des Vins. Un atelier Découverte des techniques d’analyses et d’initiation à la dégustation vous est exceptionnellement offerte. Nous sommes ensemble pour interagir et vous sensibiliser avec le vocabulaire et le champ lexical de la dégustation. Une approche ludique et interactive pour répondre à vos questions et surtout vous permettre de poser des termes sur vos perceptions sensorielles personnelles. Nombre de places limité

Sur réservation

Gratuit DÉCOUVERTE DES TECHNIQUES D’ANALYSES SENSORIELLES ET À LA DÉGUSTATION DE VIN +33 4 67 38 11 69 Saint-Chinian

