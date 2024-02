Atelier Découverte des » secrets des vins de Bourgogne » Clos de Bourgogne Gevrey-Chambertin, vendredi 29 mars 2024.

Atelier Découverte des » secrets des vins de Bourgogne » Clos de Bourgogne Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Envie de découvrir et déguster les sens en éveil , les secrets des vins de Bourgogne en immersion dans la vigne ? Cet atelier est modulable , au choix balade oenologique guidée dans les vignes à la découverte de la diversité des parcelles et du travail du vigneron avec lecture de paysage, initiation à la dégustation avec mini ateliers sensoriels et quizz (4 vins), dégustation commentée, initiation aux accords mets-vins.

Atelier modulable au choix des participants formule1h A partir de 30€ /participant (min 4 pers ), formule 2h 50€/participant (min 4 personnes), autres formules de 3h /4h ou 7h Sur demande et dégustation de premiers crus et grands crus Atelier sur Marsannay, Gevrey-Chambertin ou Vougeot EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 10:00:00

fin : 2024-11-17 12:00:00

Clos de Bourgogne 2 impasse de la poulotte

Gevrey-Chambertin 21160 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté closdebourgogne@orange.fr

