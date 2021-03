Laroque Laroque Hérault, Laroque ATELIER DECOUVERTE DES SALADES SAUVAGES Laroque Catégories d’évènement: Hérault

ATELIER DECOUVERTE DES SALADES SAUVAGES, 10 mars 2021-10 mars 2021, Laroque. ATELIER DECOUVERTE DES SALADES SAUVAGES 2021-03-10 13:30:00 – 2021-03-10 15:00:00

Laroque Hérault Laroque Vous aimez observer les plantes sauvages, nous vous proposons un atelier « Découverte des salades sauvages ». Cet atelier Botanique se déroulera sur la commune de Laroque, le lieu exact sera communiqué avant la sortie car nous sommes encore en repérage du meilleur endroit. De 13h30 à 15h00. Animé par Florence Faure-Brac, formatrice en botanique et plantes médicinales Atelier sur inscription uniquement (6 places) ! Pour vous inscrire, deux possibilités :

• A l’accueil de la Biocoop Bio Ensemble Laroque

• Par téléphone au 04 99 53 11 02. Tarif : Prix libre (tarif recommandé 5€) Votre adhésion à l’association Bio Ensemble est obligatoire pour pouvoir participer à cet atelier. L’Aïga, la monnaie locale cévenole est à BioEnsemble !

Vous pouvez dès maintenant régler vos achats en Aïga à la biocoop BioEnsemble !

Un bureau de change est également mis en place à l’association BioEnsemble le Lundi de 9h à 12h30 !

Partez à la découverte des salades sauvages avec Florence formatrice en botanique et plantes médicinales ! asso.bio.ensemble@gmail.com +33 4 99 53 11 02 https://www.bioensemble.biocoop.net/

