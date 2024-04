Atelier découverte des rapaces nocturnes et dissection de leurs pelotes de réjection ! Maison de Loire du Loiret Jargeau, samedi 20 avril 2024.

Atelier découverte des rapaces nocturnes et dissection de leurs pelotes de réjection ! Atelier découverte des rapaces nocturnes et dissection de leurs pelotes de réjection ! Samedi 20 avril, 14h00 Maison de Loire du Loiret Voir https://www.helloasso.com/associations/maison-de-loire-du-loiret/evenements/les-pelotes-de-rejection-atelier-14h-a-16h-reserve-aux-adherents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:00:00+02:00

Le samedi 20 avril 2024 de 14h à 16h à Jargeau.

Gratuit et réservé aux adhérents (petits et grands).

Si ne vous êtes pas adhérents … il est encore possible de réserver en prenant une adhésion directement sur notre site www.maisondeloire45.fr

Vous pouvez également vous inscrire

en appelant au 02 38 59 76 60

Maison de Loire du Loiret La chanterie, boulevard Carnot, Jargeau Jargeau [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 76 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-loire-du-loiret/evenements/les-pelotes-de-rejection-atelier-14h-a-16h-reserve-aux-adherents »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@maisondeloire45.org »}] [{« link »: « http://www.maisondeloire45.fr »}]

FMACEN045V501P11

MaisondeLoire