ATELIER DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES CRÉER SES PROPRES REMÈDES D’HIVER Sablé-sur-Sarthe, dimanche 28 janvier 2024.

Avec l’accompagnement d’une professionnelle herboriste, vous apprendrez à créer vos propres remèdes à base de plantes sauvages locales pour affronter les maux de l’hiver

Se lancer dans l’utilisation des plantes médicinales, c’est à la portée de tous, même pour les plus novices ! Malheureusement, on peut avoir peur de se lancer seul, ou tout simplement, on ne prend pas le temps de s’atteler à la confection de remèdes en temps et en heure.

Avec cet atelier, 100% pratique, vous découvrirez et réaliserez plusieurs recettes médicinales faciles, comme des sirops, teinture mère, baume, tisane… L’idée est de vous accompagner dans l’élaboration d’une trousse de remèdes d’hiver.

Au programme, 5 remèdes qui vous seront très utiles cet hiver, pour les petits et les grands !

– Une teinture mère pour stimuler l’immunité des adultes dès les premiers refroidissements

– Un sirop pour adoucir la gorge et soulager les toux sèches

– Une tisane pour soulager les effets de la gastro-entérite

– Un baume pour hydrater et réparer les peaux abimées

– Un sirop pour booster l’immunité des enfants, en préventif et en curatif

A l’issue de l’atelier, vous repartirez avec vos préparations en poche, ainsi que les recettes pour faire et refaire à la maison au besoin ! EUR.

17B Place Champ de Foire

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire contact@stephanie-herboristerie.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:30:00

fin : 2024-01-28 17:30:00



