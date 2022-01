Atelier découverte des massages bébés Ploumagoar Ploumagoar Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploumagoar

Atelier découverte des massages bébés Ploumagoar, 18 février 2022, Ploumagoar. Atelier découverte des massages bébés Maison de l’enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar

2022-02-18 10:30:00 – 2022-02-18 11:30:00 Maison de l’enfance 22 Rue de la Poste

Ploumagoar Côtes d’Armor Ploumagoar Atelier animé par Marion Cardot, psychomotricienne, avec une spécialité petite enfance. Venez découvrir les massages pour le bien-être de votre bébé. mde.ploumagoar@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 11 10 30 Atelier animé par Marion Cardot, psychomotricienne, avec une spécialité petite enfance. Venez découvrir les massages pour le bien-être de votre bébé. Maison de l’enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar

